МЧС: в Красноярском крае разгорается более 20 пожаров

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В Красноярском крае тушат более 20 пожаров (архивное фото)
В Красноярском крае тушат более 20 пожаров (архивное фото) Фото:

Более 20 пожаров ликвидируют в Красноярском крае, тушение осложняет сильный ветер. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Красноярском крае МЧС России ликвидирует более 20 ландшафтных пожаров», — написали в официальном telegram-канале МЧС РФ. Отмечается, что сильный ветер разносит искры и горящую траву, осложняя работу пожарных. 

Так, в Минусинске специалисты остановили распространение огня. В селе Каптырево горят шесть домов, из них три — жилые.

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Более 20 пожаров ликвидируют в Красноярском крае, тушение осложняет сильный ветер. Об этом сообщили в МЧС России. «В Красноярском крае МЧС России ликвидирует более 20 ландшафтных пожаров», — написали в официальном telegram-канале МЧС РФ. Отмечается, что сильный ветер разносит искры и горящую траву, осложняя работу пожарных.  Так, в Минусинске специалисты остановили распространение огня. В селе Каптырево горят шесть домов, из них три — жилые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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