МЧС: в Красноярском крае разгорается более 20 пожаров

В Красноярском крае тушат более 20 пожаров (архивное фото)
Более 20 пожаров ликвидируют в Красноярском крае, тушение осложняет сильный ветер. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Красноярском крае МЧС России ликвидирует более 20 ландшафтных пожаров», — написали в официальном telegram-канале МЧС РФ. Отмечается, что сильный ветер разносит искры и горящую траву, осложняя работу пожарных.
Так, в Минусинске специалисты остановили распространение огня. В селе Каптырево горят шесть домов, из них три — жилые.
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