Mash: ураган оставил без света часть Новосибирска и шесть районов области

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Ураган оставил без света часть Новосибирской области
Ураган оставил без света часть Новосибирской области Фото:

Часть Новосибирска и шесть районов Новосибирской области остались без электроснабжения вследствие урагана. Об этом сообщают telegram-каналы.

«На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях», — пишет telegram-канал Mash Siberia. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.

Помимо этого, ураганный ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В ряде регионов, включая Кузбасс, Алтай и Хакасию, был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь».

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Часть Новосибирска и шесть районов Новосибирской области остались без электроснабжения вследствие урагана. Об этом сообщают telegram-каналы. «На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях», — пишет telegram-канал Mash Siberia. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы. Помимо этого, ураганный ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В ряде регионов, включая Кузбасс, Алтай и Хакасию, был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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