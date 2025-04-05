Mash: ураган оставил без света часть Новосибирска и шесть районов области

Часть Новосибирска и шесть районов Новосибирской области остались без электроснабжения вследствие урагана. Об этом сообщают telegram-каналы.
«На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях», — пишет telegram-канал Mash Siberia. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.
Помимо этого, ураганный ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В ряде регионов, включая Кузбасс, Алтай и Хакасию, был введен особый режим работы компании «Россети Сибирь».
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