04 апреля 2025

Бастрыкин запросил доклад об аварийном доме в Пермском крае, где занимаются дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку состояния спортивного объекта в Полазне Пермского края. Поводом для этого стали сообщения о том, что здание «Дома спорта», где занимаются более 350 детей, является аварийным и представляет угрозу для посещающих его детей, сообщает telegram-канал ведомства.

«В соцсети сообщается, что в рабочем поселке Полазна здание „Дома спорта“, возведенное 33 года назад, признано ограниченно работоспособным. В нем разрушается кладка стен, протекает кровля, есть неисправности вентиляционной системы. Капитальный ремонт объекта никогда не проводился. Более 350 обучающихся вынуждены заниматься в небезопасных условиях, опасаясь полного обрушения здания», — пояснили в ведомстве.

По факту состояния спортивного объекта в Полазне организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах проверки. В центральном аппарате ведомства установлен контроль за исполнением данного поручения и за ходом проверки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку состояния спортивного объекта в Полазне Пермского края. Поводом для этого стали сообщения о том, что здание «Дома спорта», где занимаются более 350 детей, является аварийным и представляет угрозу для посещающих его детей, сообщает telegram-канал ведомства. «В соцсети сообщается, что в рабочем поселке Полазна здание „Дома спорта“, возведенное 33 года назад, признано ограниченно работоспособным. В нем разрушается кладка стен, протекает кровля, есть неисправности вентиляционной системы. Капитальный ремонт объекта никогда не проводился. Более 350 обучающихся вынуждены заниматься в небезопасных условиях, опасаясь полного обрушения здания», — пояснили в ведомстве. По факту состояния спортивного объекта в Полазне организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах проверки. В центральном аппарате ведомства установлен контроль за исполнением данного поручения и за ходом проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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