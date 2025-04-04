Бастрыкин запросил доклад об аварийном доме в Пермском крае, где занимаются дети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку состояния спортивного объекта в Полазне Пермского края. Поводом для этого стали сообщения о том, что здание «Дома спорта», где занимаются более 350 детей, является аварийным и представляет угрозу для посещающих его детей, сообщает telegram-канал ведомства.
«В соцсети сообщается, что в рабочем поселке Полазна здание „Дома спорта“, возведенное 33 года назад, признано ограниченно работоспособным. В нем разрушается кладка стен, протекает кровля, есть неисправности вентиляционной системы. Капитальный ремонт объекта никогда не проводился. Более 350 обучающихся вынуждены заниматься в небезопасных условиях, опасаясь полного обрушения здания», — пояснили в ведомстве.
По факту состояния спортивного объекта в Полазне организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах проверки. В центральном аппарате ведомства установлен контроль за исполнением данного поручения и за ходом проверки.
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