Ждать ли магнитную бурю 6 апреля 2025: прогноз от ученых для метеозависимых

По подсчетам врачей, почти каждый третий человек ощущает на себе изменения в магнитосфере Земли. Чтобы геомагнитная активность не застала врасплох, лучше заранее знать, ждать ли магнитную бурю в ближайшее время. О том, начнется ли геомагнитный шторм 6 апреля — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце 6 апреля 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в последние несколько дней обстановка на поверхности Солнца довольно спокойная. Ученые оценивают индекс вспышечной активности в 4,5 из 10 баллов, что соответствует «желтому уровню». За два прошедших дня эксперты зафиксировали семь вспышек класса С.
«Общий уровень активности Солнца оценивается сейчас как низкий. Эта оценка не очень устойчива, поскольку на видимой стороне есть пара крупных центров активности, которые могут ожить в любую минуту, но прямо сейчас в них нет энергии и на сильные вспышки они не способны», — отметили ученые из Лаборатории солнечной активности. «Общий прогноз на ближайшие дни является умеренно стабильным, если только внезапно не проснутся „спящие вулканы“».
Магнитная буря 6 апреля 2025
Ученые предполагают, что 6 апреля магнитосфера Земли, с большей вероятностью, останется спокойной. В течение воскресенья уровень геомагнитного индекса не должен превысить «зеленых» четырех баллов. Однако полностью исключать вероятность магнитной бури нельзя: ученые оценивают шанс геомагнитного шторма в 36%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
В ближайший месяц метеозависимым людям не позавидуешь: по прогнозам ученых, начиная с 9 апреля на Землю обрушится геомагнитный шторм. Магнитосфера останется возбужденной в течение шести дней, пока не придет в норму 15 апреля.
Также магнитные бури, с высокой вероятностью, стоит ожидать 21-22 и 24-25 апреля. Ученые отмечают, что в начале следующего месяца также возможен геомагнитный шторм: предположительно, 2 и 5 мая уровень магнитосферы Земли достигнет «красных» значений.
Как спастись от магнитных бурь
По статистике врачей, чаще всего на магнитные бури жалуются люди в возрасте от 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и давлением. Но метеозависимость может коснуться любого человека. И чтобы снизить влияние внешней среды на организм, нужно заняться своим здоровьем и образом жизни, считает врач-невролог Юлия Караулова.
«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — объяснила врач.
Поэтому метеозависимым людям стоит отказаться от вредных привычек, нормализовать режим сна, начать правильно и разнообразно питаться, а также заниматься спортом хотя бы несколько раз в неделю. Все это поможет поддерживать организм в тонусе и снизить влияние магнитных бурь на здоровье.
Однако если здоровый образ жизни не спасает от влияния магнитосферы, и каждая магнитная буря все равно отзывается головной болью, усталостью и потерей концентрации внимания, то стоит обратиться в больницу. Есть вероятность, что метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
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