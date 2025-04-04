В Перми обновят несколько остановочных павильонов

В Перми на остановках общественного транспорта «ДК имени Горького» и «Улица Солдатова» будут демонтированы старые павильоны и заменены на новые из резервного фонда. Замену произведут в ближайшее время, сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.
«В связи с износом, демонтируем старые павильоны. На остановке „Улица Солдатова“ появится новый остановочный павильон. На остановках „ДК имени Горького“ и „Нижегородская“ установим павильоны из резервного фонда», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта.
Замена павильонов производится в рамках улучшения инфраструктуры общественного транспорта города. Ранее стало известно, что в Перми весной и летом будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 10 млн рублей.
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