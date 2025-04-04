04 апреля 2025

В Перми обновят несколько остановочных павильонов

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Ветхие остановки в Перми заменят
Ветхие остановки в Перми заменят Фото:

В Перми на остановках общественного транспорта «ДК имени Горького» и «Улица Солдатова» будут демонтированы старые павильоны и заменены на новые из резервного фонда. Замену произведут в ближайшее время, сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.

«В связи с износом, демонтируем старые павильоны. На остановке „Улица Солдатова“ появится новый остановочный павильон. На остановках „ДК имени Горького“ и „Нижегородская“ установим павильоны из резервного фонда», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта.

Замена павильонов производится в рамках улучшения инфраструктуры общественного транспорта города. Ранее стало известно, что в Перми весной и летом будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 10 млн рублей.

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В Перми на остановках общественного транспорта «ДК имени Горького» и «Улица Солдатова» будут демонтированы старые павильоны и заменены на новые из резервного фонда. Замену произведут в ближайшее время, сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта. « В связи с износом, демонтируем старые павильоны. На остановке „Улица Солдатова“ появится новый остановочный павильон. На остановках „ДК имени Горького“ и „Нижегородская“ установим павильоны из резервного фонда», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта. Замена павильонов производится в рамках улучшения инфраструктуры общественного транспорта города. Ранее стало известно, что в Перми весной и летом будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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