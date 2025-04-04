Автобус загорелся на трассе Пермь - Краснокамск
На трассе Пермь — Краснокамск во время движения загорелся автобус. Видео появилось в telegram-канале ЧП Пермь.
«Горит автобус. ЧП произошло на трассе Пермь — Краснокамск, в сторону Лядова», — сказано в telegram-канале ЧП Пермь.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса в Кировском районе Перми поступило 5 апреля в 16:34 по местному времени. К тушению привлекались девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.
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