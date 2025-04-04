04 апреля 2025

На трассе Пермь — Краснокамск загорелся автобус. Видео

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Автобус загорелся на трассе Пермь - Краснокамск
Автобус загорелся на трассе Пермь - Краснокамск Фото:

На трассе Пермь — Краснокамск во время движения загорелся автобус. Видео появилось в telegram-канале ЧП Пермь.

«Горит автобус. ЧП произошло на трассе Пермь — Краснокамск, в сторону Лядова», — сказано в telegram-канале ЧП Пермь.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса в Кировском районе Перми поступило 5 апреля в 16:34 по местному времени. К тушению привлекались девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.

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На трассе Пермь — Краснокамск во время движения загорелся автобус. Видео появилось в telegram-канале ЧП Пермь. «Горит автобус. ЧП произошло на трассе Пермь — Краснокамск, в сторону Лядова», — сказано в telegram-канале ЧП Пермь. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса в Кировском районе Перми поступило 5 апреля в 16:34 по местному времени. К тушению привлекались девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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