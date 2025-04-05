Зеленский распускает интригу о размещении на Украине миротворцев

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Зеленский встретился с представителями Великобритании и Франции и обсудил размещение военного контингента
Зеленский встретился с представителями Великобритании и Франции и обсудил размещение военного контингента Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский обсудил возможность размещения на территории страны миротворческого контингента. Украинский лидер встретился с начальниками штабов обороны Великобритании и Франции. По его словам, стороны обговорили первые детали данной инициативы.

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров», — сообщил Зеленский. О проведенной встрече он сообщил в своем telegram-канале.

Зеленский также поблагодарил Великобританию и Францию, за оказанную ими помощь Украине. По его словам, во время встречи были приложены усилия для обеспечения безопасности на Украине.

Вопрос о развертывании миротворческих войск на территории Украины активно обсуждается на международном уровне в течение длительного времени. В то же время, Россия оценивает подобные предложения как фактор, который может привести к дальнейшему обострению конфликта.

Европейские страны также начали искать альтернативный вариант помощи Киеву вместо отправки миротворцев. В то же время Зеленский попросил ЕС отправить на Украину военный контингент, готовый участвовать в боях. 

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Глава Украины Владимир Зеленский обсудил возможность размещения на территории страны миротворческого контингента. Украинский лидер встретился с начальниками штабов обороны Великобритании и Франции. По его словам, стороны обговорили первые детали данной инициативы. «Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров», — сообщил Зеленский. О проведенной встрече он сообщил в своем telegram-канале. Зеленский также поблагодарил Великобританию и Францию, за оказанную ими помощь Украине. По его словам, во время встречи были приложены усилия для обеспечения безопасности на Украине. Вопрос о развертывании миротворческих войск на территории Украины активно обсуждается на международном уровне в течение длительного времени. В то же время, Россия оценивает подобные предложения как фактор, который может привести к дальнейшему обострению конфликта. Европейские страны также начали искать альтернативный вариант помощи Киеву вместо отправки миротворцев. В то же время Зеленский попросил ЕС отправить на Украину военный контингент, готовый участвовать в боях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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