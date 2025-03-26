Reuters: Европа ищет другие способы поддержки вместо отправки войск на Украину

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Страны ЕС рассматривают другие варианты помощи Украине, вместо отправки своих войск в качестве миротворцев
Страны ЕС рассматривают другие варианты помощи Украине, вместо отправки своих войск в качестве миротворцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны рассматривают альтернативный вариант украинской помощи вместо того, чтобы отправлять своих военных в качестве миротворцев. Об этом пишет Reuters, отмечая, что европейские лидеры столкнулись с рядом проблем, причем как политических, так и логистических.

«Европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины переключаются с отправки войск на другие альтернативы, поскольку они [лидеры ЕС] сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой противодействия их планам со стороны России и США», — отмечают авторы материала, ссылаясь на ряд официальных источников. В разработке иных планов поддержки Украины также активно участвуют Франция и Великобритания, которые больше всех агитировали за отправку миротворцев. 

Ранее польский генерал Веслав Кукула сообщил, что в Европе разрабатываются различные сценарии международной операции на Украине, зависящие от мирных переговоров. Польша, несмотря на свое геополитическое положение, отказалась от прямого участия войск в операциях на Украине, предложив вместо этого поддержку в виде базирования, материально-технической помощи и подготовки украинских сил. Запад активно выступал за отправку миротворцев на Украину, причем, еще с конца 2024 года.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз раскритиковал эти планы, передает «Ридус». Западные политики также задумываются над отправкой военных сил в акваторию Черного моря, сообщает MK.RU.

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Европейские страны рассматривают альтернативный вариант украинской помощи вместо того, чтобы отправлять своих военных в качестве миротворцев. Об этом пишет Reuters, отмечая, что европейские лидеры столкнулись с рядом проблем, причем как политических, так и логистических. «Европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины переключаются с отправки войск на другие альтернативы, поскольку они [лидеры ЕС] сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой противодействия их планам со стороны России и США», — отмечают авторы материала, ссылаясь на ряд официальных источников. В разработке иных планов поддержки Украины также активно участвуют Франция и Великобритания, которые больше всех агитировали за отправку миротворцев.  Ранее польский генерал Веслав Кукула сообщил, что в Европе разрабатываются различные сценарии международной операции на Украине, зависящие от мирных переговоров. Польша, несмотря на свое геополитическое положение, отказалась от прямого участия войск в операциях на Украине, предложив вместо этого поддержку в виде базирования, материально-технической помощи и подготовки украинских сил. Запад активно выступал за отправку миротворцев на Украину, причем, еще с конца 2024 года. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз раскритиковал эти планы, передает «Ридус». Западные политики также задумываются над отправкой военных сил в акваторию Черного моря, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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