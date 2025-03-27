Зеленский призвал ЕС отправить на Украину боевых солдат, а не миротворцев

Странам Евросоюза вместо миротворцев следует отправить на Украину военных, готовых участвовать в боевых действиях. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — подчеркнул Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Идея размещения миротворческих сил на Украине обсуждается на международной арене уже длительное время, при этом Россия рассматривает такие планы как способствующие усугублению конфликта. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что отправка миротворцев на Украину является подстрекательством к продолжению военных действий, а не способствует мирному урегулированию.
Аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, размещение военного контингента на Украине может привести к прямому военному конфликту между Москвой и НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.