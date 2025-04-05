Весна ненадолго попрощается с жителями Москвы

В воскресенье 6 апреля в Москве поднимется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такими прогнозами делится специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что в ночь на понедельник, 7 апреля, в столице выпадет ледяной дождь.
«Завьюжит, скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров <...> около полуночи с 6 на 7 апреля есть вероятность ледяного дождя», — рассказал синоптик. Его слова передает РИА Новости.
По словам Тишковца, на дорогах Москвы сформируется гололедица. Ее толщина составит от двух до пяти миллиметров. Синоптик уточнил, что температура воздуха станет отрицательной, а из-за сильной влажности будет ощущение морозной погоды.
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