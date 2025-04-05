Весна ненадолго попрощается с жителями Москвы

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается сильный ветер и ледяной дождь
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В Москве ожидается ледяной дождь
В Москве ожидается ледяной дождь Фото:

В воскресенье 6 апреля в Москве поднимется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такими прогнозами делится специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что в ночь на понедельник, 7 апреля, в столице выпадет ледяной дождь. 

«Завьюжит, скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров <...> около полуночи с 6 на 7 апреля есть вероятность ледяного дождя», — рассказал синоптик. Его слова передает РИА Новости.

По словам Тишковца, на дорогах Москвы сформируется гололедица. Ее толщина составит от двух до пяти миллиметров. Синоптик уточнил, что температура воздуха станет отрицательной, а из-за сильной влажности будет ощущение морозной погоды. 

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В воскресенье 6 апреля в Москве поднимется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такими прогнозами делится специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что в ночь на понедельник, 7 апреля, в столице выпадет ледяной дождь.  «Завьюжит, скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров <...> около полуночи с 6 на 7 апреля есть вероятность ледяного дождя», — рассказал синоптик. Его слова передает РИА Новости. По словам Тишковца, на дорогах Москвы сформируется гололедица. Ее толщина составит от двух до пяти миллиметров. Синоптик уточнил, что температура воздуха станет отрицательной, а из-за сильной влажности будет ощущение морозной погоды. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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