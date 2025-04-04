Курганский депутат Романович поделилась лайфхаком для успокоения младенца

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович, которая воспитывает маленькую дочку, поделилась лайфхаком, как успокоить младенца. Совет для родителей она опубликовала в своем telergam-канале.
«Сегодня день неонатолога. Поделюсь одним лайфхаком, которым поделились со мной как раз наши неонатологи. Называется „метод кенгуру“ — это когда новорожденного выкладывают кожа к коже маме или папе на грудь. Только выкладывать надо не на три минутки, а подольше, например, на сон между кормлениями», — написала Романович.
Она отметила, что родительское тепло, стук сердца и даже звуки в животе успокаивают ребенка. Он слышит и чувствует практически то же самое, когда находился еще в животе у мамы, и таким образом у ребенка снижается стресс. Кроме того, по словам Романович, на коже у мамы и папы живет «добрая» микрофлора, и получая ее, младенец обретает защиту.
Ранее об эмоциональном развитии детей рассказывала курганская учительница Софья Золотухина. Она пояснила, как гаджеты могут влиять на детскую психику, отдаляя ребенка от реальной жизни.
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