26 марта 2025

Курганская учительница, выигравшая миллион, рассказала о влиянии гаджетов на эмоции

Учительница из Кургана предупредила об опасности долгого использования гаджетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Уход от реальности и живого общения могут сказаться на эмоциональном развитии ребенка
Уход от реальности и живого общения могут сказаться на эмоциональном развитии ребенка Фото:

Проводя большую часть времени в гаджетах, дети могут утратить способность понимать и выражать эмоции, распознавать невербальные сигналы — мимику, жесты, и даже уйти в депрессию. Об этом предупреждает курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион в шоу на ТНТ.

«Одно из самых заметных последствий активного использования гаджетов — снижение живого общения между детьми. Проводя время за экранами, дети не учатся распознавать и интерпретировать невербальные сигналы, такие как мимика и жесты, что является важной частью эмоционального интеллекта», — написала Софья Золотухина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отмечает, что гаджеты способны создать иллюзию общения, однако увлеченные играми или соцсетями дети могут забыть о своих близких и друзьях. Настоящие человеческие отношения невозможно заменить виртуальным взаимодействием, что в конечном итоге может привести к чувству одиночества и депрессии у ребенка.

«Постоянные уведомления и переключения между приложениями могут негативно сказаться на способности детей сосредотачиваться. Это может привести к поверхностному восприятию эмоций и снижению глубины эмоционального опыта. Дети могут стать менее чувствительными к своим собственным чувствам и переживаниям, что затрудняет их способность понимать и выражать эмоции», — добавляет педагог.

Не менее важен и контент, который потребляет ребенок. Тревожные новости, большое количество насилия в сети или идеализированные образы жизни могут вызвать у детей страх, тревогу или низкую самооценку.

Кроме того, зависимость от гаджетов чревата тем, что ребенок, вместо того, чтобы справляться с эмоциями естественным образом, учиться управлять стрессом, будет искать утешение в технологиях. Поэтому, несмотря на пользу гаджетов, важно соблюдать баланс технологий и живого общения для развития эмоциональной грамотности и здоровых отношений, считает Софья Золотухина.

Ранее URA.RU рассказывало об опасности нового тренда — «бежевых мамах». По мнению специалистов Курганского областного перинатального центра, использование нейтральных цветов и минимализм в окружении ребенка могут негативно сказаться на его эмоциональном и когнитивном развитии.

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Проводя большую часть времени в гаджетах, дети могут утратить способность понимать и выражать эмоции, распознавать невербальные сигналы — мимику, жесты, и даже уйти в депрессию. Об этом предупреждает курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион в шоу на ТНТ. «Одно из самых заметных последствий активного использования гаджетов — снижение живого общения между детьми. Проводя время за экранами, дети не учатся распознавать и интерпретировать невербальные сигналы, такие как мимика и жесты, что является важной частью эмоционального интеллекта», — написала Софья Золотухина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отмечает, что гаджеты способны создать иллюзию общения, однако увлеченные играми или соцсетями дети могут забыть о своих близких и друзьях. Настоящие человеческие отношения невозможно заменить виртуальным взаимодействием, что в конечном итоге может привести к чувству одиночества и депрессии у ребенка. «Постоянные уведомления и переключения между приложениями могут негативно сказаться на способности детей сосредотачиваться. Это может привести к поверхностному восприятию эмоций и снижению глубины эмоционального опыта. Дети могут стать менее чувствительными к своим собственным чувствам и переживаниям, что затрудняет их способность понимать и выражать эмоции», — добавляет педагог. Не менее важен и контент, который потребляет ребенок. Тревожные новости, большое количество насилия в сети или идеализированные образы жизни могут вызвать у детей страх, тревогу или низкую самооценку. Кроме того, зависимость от гаджетов чревата тем, что ребенок, вместо того, чтобы справляться с эмоциями естественным образом, учиться управлять стрессом, будет искать утешение в технологиях. Поэтому, несмотря на пользу гаджетов, важно соблюдать баланс технологий и живого общения для развития эмоциональной грамотности и здоровых отношений, считает Софья Золотухина. Ранее URA.RU рассказывало об опасности нового тренда — «бежевых мамах». По мнению специалистов Курганского областного перинатального центра, использование нейтральных цветов и минимализм в окружении ребенка могут негативно сказаться на его эмоциональном и когнитивном развитии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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