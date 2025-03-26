Курганская учительница, выигравшая миллион, рассказала о влиянии гаджетов на эмоции

Проводя большую часть времени в гаджетах, дети могут утратить способность понимать и выражать эмоции, распознавать невербальные сигналы — мимику, жесты, и даже уйти в депрессию. Об этом предупреждает курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион в шоу на ТНТ.
«Одно из самых заметных последствий активного использования гаджетов — снижение живого общения между детьми. Проводя время за экранами, дети не учатся распознавать и интерпретировать невербальные сигналы, такие как мимика и жесты, что является важной частью эмоционального интеллекта», — написала Софья Золотухина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она отмечает, что гаджеты способны создать иллюзию общения, однако увлеченные играми или соцсетями дети могут забыть о своих близких и друзьях. Настоящие человеческие отношения невозможно заменить виртуальным взаимодействием, что в конечном итоге может привести к чувству одиночества и депрессии у ребенка.
«Постоянные уведомления и переключения между приложениями могут негативно сказаться на способности детей сосредотачиваться. Это может привести к поверхностному восприятию эмоций и снижению глубины эмоционального опыта. Дети могут стать менее чувствительными к своим собственным чувствам и переживаниям, что затрудняет их способность понимать и выражать эмоции», — добавляет педагог.
Не менее важен и контент, который потребляет ребенок. Тревожные новости, большое количество насилия в сети или идеализированные образы жизни могут вызвать у детей страх, тревогу или низкую самооценку.
Кроме того, зависимость от гаджетов чревата тем, что ребенок, вместо того, чтобы справляться с эмоциями естественным образом, учиться управлять стрессом, будет искать утешение в технологиях. Поэтому, несмотря на пользу гаджетов, важно соблюдать баланс технологий и живого общения для развития эмоциональной грамотности и здоровых отношений, считает Софья Золотухина.
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