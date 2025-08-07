США планируют заменить Россию в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии

США начали переговоры со странами Азии о замещении России в качестве основного поставщика нефти и газа. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, диалог с Индией по этому вопросу пока находится на начальной стадии.
«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний», — отметил Райт в интервью телеканалу Fox Business. Он добавил, что США намерены стать доминирующим поставщиком энергоносителей для своих союзников.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с Вашингтоном. Он выразил мнение, что Нью-Дели больше не будет приобретать нефть у России, однако отметил, что не знает, насколько это верно. Индия занимает третье место в мире по потреблению нефти, закупая ее более чем у 30 экспортеров, в том числе у России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.