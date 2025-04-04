04 апреля 2025

Сходку фанатов Паши Техника устроили в Екатеринбурге. Видео

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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, гринвич
Подростки собрались с плакатами с фотографией рэпера в «Гринвиче» Фото:

В Екатеринбурге фанаты умершего рэпера Паши Техника собрались в ТРЦ «Гринвич». Видео со встречи поклонников участник поделились в социальных сетях.

«Фанаты наркомана. Перепись недалеких окончена», — неоднозначно отреагировали комментаторы.

Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице Таиланда, спустя несколько дней после экстренной госпитализации в конце марта из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет.

Бывшая супруга исполнителя, Ева Карицкая (Карина Мельничук), в социальных сетях выразила подозрения относительно обстоятельств смерти рэпера. Она намекнула, что к этому могут быть причастны его нынешняя девушка и их общий знакомый Эдик.

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В Екатеринбурге фанаты умершего рэпера Паши Техника собрались в ТРЦ «Гринвич». Видео со встречи поклонников участник поделились в социальных сетях. «Фанаты наркомана. Перепись недалеких окончена», — неоднозначно отреагировали комментаторы. Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице Таиланда, спустя несколько дней после экстренной госпитализации в конце марта из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет. Бывшая супруга исполнителя, Ева Карицкая (Карина Мельничук), в социальных сетях выразила подозрения относительно обстоятельств смерти рэпера. Она намекнула, что к этому могут быть причастны его нынешняя девушка и их общий знакомый Эдик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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