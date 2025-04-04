Сходку фанатов Паши Техника устроили в Екатеринбурге. Видео

05 апреля 2025 в 20:58 Размер текста - 17 +

Подростки собрались с плакатами с фотографией рэпера в «Гринвиче» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге фанаты умершего рэпера Паши Техника собрались в ТРЦ «Гринвич». Видео со встречи поклонников участник поделились в социальных сетях. «Фанаты наркомана. Перепись недалеких окончена», — неоднозначно отреагировали комментаторы. Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице Таиланда, спустя несколько дней после экстренной госпитализации в конце марта из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет. Бывшая супруга исполнителя, Ева Карицкая (Карина Мельничук), в социальных сетях выразила подозрения относительно обстоятельств смерти рэпера. Она намекнула, что к этому могут быть причастны его нынешняя девушка и их общий знакомый Эдик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге фанаты умершего рэпера Паши Техника собрались в ТРЦ «Гринвич». Видео со встречи поклонников участник поделились в социальных сетях. «Фанаты наркомана. Перепись недалеких окончена», — неоднозначно отреагировали комментаторы. Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице Таиланда, спустя несколько дней после экстренной госпитализации в конце марта из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет. Бывшая супруга исполнителя, Ева Карицкая (Карина Мельничук), в социальных сетях выразила подозрения относительно обстоятельств смерти рэпера. Она намекнула, что к этому могут быть причастны его нынешняя девушка и их общий знакомый Эдик.