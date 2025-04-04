В Екатеринбурге фанаты умершего рэпера Паши Техника собрались в ТРЦ «Гринвич». Видео со встречи поклонников участник поделились в социальных сетях.
«Фанаты наркомана. Перепись недалеких окончена», — неоднозначно отреагировали комментаторы.
Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице Таиланда, спустя несколько дней после экстренной госпитализации в конце марта из-за отравления. На момент смерти ему было 40 лет.
Бывшая супруга исполнителя, Ева Карицкая (Карина Мельничук), в социальных сетях выразила подозрения относительно обстоятельств смерти рэпера. Она намекнула, что к этому могут быть причастны его нынешняя девушка и их общий знакомый Эдик.
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