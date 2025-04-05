Бывшая жена Паши Техника намекнула на виновных в смерти рэпера

Бывшая супруга российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) — Ева Карицкая (Карина Мельничук), намекнула на виновность его нынешней девушки и их общего знакомого Эдика в смерти исполнителя. Об этом сообщила сама бывшая жена, подчеркнув, что не хочет никого обвинять.
«Она была в курсе, что Паша был закодирован от опиатов <...> Не хочу никого обвинять», — написала Ева Карицкая в своем telegram-канале. По ее словам, нынешняя девушка рэпера знала о его зависимости и не предпринимала действий, чтобы помешать употреблению наркотиков.
Карицкая также утверждает, что пара все время находилась вместе в квартире у Эдика. А теперь, по словам бывшей жены Техника, девушка и знакомый исполнителя пытаются переложить вину на других. При этом Карицкая подчеркнула, что не пытается обвинить их.
Рэпер Паша Техник, умер 4 апреля в больнице Таиланда после того, как был экстренно госпитализирован в конце марта из-за отравления. Рэперу было 40 лет на момент смерти. Обстоятельства его гибели продолжают вызывать вопросы среди близких и поклонников.
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