«Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде потерпел сокрушительное поражение от казанского «Ак Барса». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев площадки, передает пресс-служба екатеринбургского клуба.
«„Автомобилист“ проиграл „Ак Барсу“ со счетом 5:1. Команда играла на выезде в Казани», — говорится в telegram-канале «Авто». Единственную шайбу в составе команды забросил на 58 минуте Данил Романцев.
В этой игре практически в точности повторился сценарий встречи от 1 апреля. Теперь счет в серии 3:3. Решающий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 7 апреля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
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