04 апреля 2025

Казанский «Ак Барс» разгромил на домашней арене «Автомобилист». Видео

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Счет в серии двух команд сравнялся (архивное фото)
Счет в серии двух команд сравнялся (архивное фото) Фото:

«Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде потерпел сокрушительное поражение от казанского «Ак Барса». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев площадки, передает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«„Автомобилист“ проиграл „Ак Барсу“ со счетом 5:1. Команда играла на выезде в Казани», — говорится в telegram-канале «Авто». Единственную шайбу в составе команды забросил на 58 минуте Данил Романцев.

В этой игре практически в точности повторился сценарий встречи от 1 апреля. Теперь счет в серии 3:3. Решающий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 7 апреля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

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«Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде потерпел сокрушительное поражение от казанского «Ак Барса». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев площадки, передает пресс-служба екатеринбургского клуба. «„Автомобилист“ проиграл „Ак Барсу“ со счетом 5:1. Команда играла на выезде в Казани», — говорится в telegram-канале «Авто». Единственную шайбу в составе команды забросил на 58 минуте Данил Романцев. В этой игре практически в точности повторился сценарий встречи от 1 апреля. Теперь счет в серии 3:3. Решающий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 7 апреля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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