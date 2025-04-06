МО РФ подало в суд на питерского производителя кораблей

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На конструктора из Петербурга подали в суд
На конструктора из Петербурга подали в суд Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Министерство обороны России подало иск на сумму более 11,5 миллиона рублей к компании «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“». Иск был направлен в Арбитражный суд Москвы и касается взыскания неустойки.

«Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО „Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз““ о взыскании неустойки в размере 11 501 085 руб.», — отмечается в судебном акте. Его цитирует ТАСС.

Судебное заседание по данному делу назначено на 13 мая. «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“» известно как ведущий российский проектант различных типов надводных кораблей, включая скоростные катера и корабли противоминной обороны, базируется в Санкт-Петербурге.

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Министерство обороны России подало иск на сумму более 11,5 миллиона рублей к компании «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“». Иск был направлен в Арбитражный суд Москвы и касается взыскания неустойки. «Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО „Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз““ о взыскании неустойки в размере 11 501 085 руб.», — отмечается в судебном акте. Его цитирует ТАСС. Судебное заседание по данному делу назначено на 13 мая. «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“» известно как ведущий российский проектант различных типов надводных кораблей, включая скоростные катера и корабли противоминной обороны, базируется в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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