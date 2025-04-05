В Швеции украинцы стали лидерами по числу случаев заражения ВИЧ среди местного населения. Об этом свидетельствуют данные Шведского национального института общественного здравоохранения. Один из возможных факторов, объясняющих данный «рекорд», заключается в том, что значительное число украинцев обоих полов в Швеции заняты в сфере секс-услуг.
«Украинцы в Швеции вышли на первое место по заражению жителей этой страны ВИЧ. Одно из объяснений этого „рекорда“ заключается в том, что немалое количество украинцев обоих полов занимаются в Швеции проституцией», — пишут «Известия».
В 2023 году было зарегистрировано 50 случаев заражения ВИЧ среди украинцев в Швеции. Следом за ними располагаются граждане Таиланда и Уганды с 18 и 14 случаями соответственно. Талла Алькурди, занимающая должность регионального советника по вопросам здравоохранения в администрации Стокгольма, выразила озабоченность по поводу потенциально большого числа ВИЧ-инфицированных среди новоприбывших мигрантов.
«Наличествует еще неизвестное пока число вновь прибывших мигрантов, которые могут быть инфицированы ВИЧ. Нам нужно лучше выявлять их, предлагать тестирование и лечение», — отметила Алькурди. Кроме того, 48% всех случаев заражения ВИЧ в стране приходятся на гомосексуальные контакты (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако большинство украинских проституток — женщины.
Украина испытывает серьезные проблемы со здоровьем населения, в том числе в отношении СПИДа. В распространении этого заболевания страна демонстрирует одни из самых высоких темпов в последние годы.
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