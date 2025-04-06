В Киеве прогремели взрывы, полыхают пожары. Видео

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В Киеве раздались взрывы
В Киеве раздались взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прогремели взрывы, в результате чего произошли пожары в нескольких районах города. Об этом сообщил сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Очаги возгорания зафиксированы в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.

«В результате взрывов в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его словам, в Дарницком районе травмы получили три человека. Кроме того, повреждены восемь автомобилей. Спасатели уже работают на местах, отметил Кличко.

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В Киеве прогремели взрывы, в результате чего произошли пожары в нескольких районах города. Об этом сообщил сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Очаги возгорания зафиксированы в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах. «В результате взрывов в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его словам, в Дарницком районе травмы получили три человека. Кроме того, повреждены восемь автомобилей. Спасатели уже работают на местах, отметил Кличко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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