В Киеве прогремели взрывы, в результате чего произошли пожары в нескольких районах города. Об этом сообщил сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Очаги возгорания зафиксированы в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.
«В результате взрывов в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его словам, в Дарницком районе травмы получили три человека. Кроме того, повреждены восемь автомобилей. Спасатели уже работают на местах, отметил Кличко.
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