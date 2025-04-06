Украинские волонтеры из организации NAFO 69th Sniffing Brigade предлагают европейцам не только эксклюзивные сувениры с иностранной символикой, но и поездки по зоне боевых действий в обмен на денежные пожертвования. Эти предложения направлены на финансовую поддержку ВСУ, сообщают издания.
«... украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды ВСУ», — пишет РИА Новости. В том числе на продажу выставлены шевроны с «Пятерочкой» из российской Суджи.
Для приобретения эксклюзивного шеврона с зарубежной символикой необходимо выделить свыше 100 евро. Стоимость нанесения надписи на автомобиль начинается от 1,5 тысячи евро, а за приобретение флага потребуется минимум 2,5 тысячи евро. Тем, кто готов перечислить свыше 10 тысяч евро, предоставляется возможность посетить Украину в сопровождении волонтеров. Такое «сафари» совершил работник бельгийского парка Беервелде Рено де Керхов.
В процессе создания «эксклюзивной продукции» активно участвуют иностранные наемники и волонтеры. Одним из примеров является коллекция, вдохновленная культурой Фарерских островов, разработанная при участии Бьярти Груннвейт Ольсен, уроженца этих островов и наемника. В знак поддержки южноафриканского наемника Питера Фуше был изготовлен специальный шеврон. Кроме того, сообщество создало шевроны, посвященные магазину сети «Пятерочка» в Судже, который был разгромлен украинскими боевиками. На шевронах размещена надпись на английском языке: «Извините, не работает».
Для изготовления нашивок с изображением флага Эстонии NAFO 69th Sniffing Brigade сотрудничает с членом парламента этой страны Кристо Энном Вагом. Также в рамках своей деятельности другой известный политик из Эстонии, член партии Erakond Parempoolsed Каспар Подер три раза совершил поездки на Украину с целью сбора пожертвований, что послужило поводом для создания специального коллекционного шеврона.
Кроме того, NAFO 69th Sniffing Brigade активно сотрудничает с берлинским художником Франком Питером Уайлдом, известным своей поддержкой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В рамках этой совместной работы была выпущена серия сувенирных машинок с символикой Украины. Поддержку в финансовом обеспечении и продвижении деятельности организации оказывает бывший офицер ВВС США, специализирующийся на ядерных и ракетных операциях, Джейк Бро.
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