Арендатор пермского парка Горького сообщил о резком снижении доходов

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького», управляющее одноименным парком в Перми, опубликовало финансовые результаты за 2024 год. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании увеличилась на 1,6% и составила 413,7 млн рублей, однако чистая прибыль сократилась на 90,5% — до 3,3 млн рублей против 35,4 млн рублей годом ранее.
«Падение прибыли двумя основными причинами. Первой стала неблагоприятная погода в мае 2024 года, которая привела к снижению посещаемости. Вторым фактором стало повышение зарплат сотрудникам на 30% из-за кадрового дефицита. Получение прибыли, несмотря на сложные условия, свидетельствует о выполнении всех обязательств перед работниками, налоговыми органами и кредиторами», — пресс-службу городского парка цитирует «Коммерсант-Прикамье».
ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка у города. 76% компании принадлежит пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину, остальные 24% — департаменту имущественных отношений города. В настоящее время между арендатором и властями Перми продолжаются судебные разбирательства. Мэрия требует признать самостроями и снести шесть объектов в парке: туалеты, гараж, летние кафе и демонтированный аттракцион. Также власти оспаривают право собственности компании на театр эстрады и проходную будку.
Ранее URA.RU рассказывало, что в парке имени Горького демонтировали «Логово пиратов». Ранее развлекательный объект назывался «Дом Дракулы».
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