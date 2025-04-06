Полиция Германии начала проводить проверки легальности нахождения граждан Украины на территории страны, включая внезапные проверки прямо на улицах. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Очень интересная информация нам пришла от наших друзей из Германии. Там начались проверки нахождения в этой стране украинцев. Прямо на улицах хватают полицейские и проверяют легитимность украинцев», — передает ТАСС слова Киселева. По мнению эксперта, эти действия могут быть связаны с текущей ситуацией в ВСУ и потенциальной необходимостью возвращения украинцев для участия в мобилизации.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая была неоднократно продлена. Украинским мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну, за исключением определенных категорий, таких как студенты, дальнобойщики и другие. Несмотря на это, многие граждане, получившие разрешение на временный выезд, выбрали не возвращаться на Украину.
В мае 2024 года в стране были введены новые, более строгие правила мобилизации в ответ на проблемы с набором в армию. Они ограничивают способы получения отсрочек и освобождений от призыва. В соцсетях Украины часто появляются видеозаписи жестких мобилизационных действий и столкновений между гражданами и представителями военных комиссариатов в различных городах. Поступают сообщения о случаях избиения в военкоматах. Чтобы избежать отправки на фронт, многие мужчины призывного возраста прибегают к различным методам: покупке медицинских справок, поступлению в высшие учебные заведения или даже к попыткам незаконного пересечения границы.
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