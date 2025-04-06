Глава МИД Финляндии предостерегла лидеров ЕС от звонка Путину

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Глава МИД Финляндии заявила, что сейчас не время звонить Путину
Глава МИД Финляндии заявила, что сейчас не время звонить Путину Фото:

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предупредила лидеров Евросоюза о недопустимости телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в текущей международной ситуации. По словам Валтонен, сейчас не время для диалога с Россией, пока идут боевые действия на Украине.

«Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора... разговор следует отложить,» — подчеркнула Валтонен в эфире телепрограммы Ykkosaamu.

Министр выразила мнение, что, несмотря на отсутствие восприятия России как врага, Финляндия осуждает ее действия. Она также добавила, что любые разговоры о нормализации дипломатических связей будут непродуктивны до тех пор, пока не произойдут изменения в подходе России.

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предупредила лидеров Евросоюза о недопустимости телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в текущей международной ситуации. По словам Валтонен, сейчас не время для диалога с Россией, пока идут боевые действия на Украине. «Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора... разговор следует отложить,» — подчеркнула Валтонен в эфире телепрограммы Ykkosaamu. Министр выразила мнение, что, несмотря на отсутствие восприятия России как врага, Финляндия осуждает ее действия. Она также добавила, что любые разговоры о нормализации дипломатических связей будут непродуктивны до тех пор, пока не произойдут изменения в подходе России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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