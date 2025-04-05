Мужчину заметили в реке около Дендропарка
В центре Екатеринбурга по реке Исеть плавал мужчина, его заметили очевидцы недалеко от Дендропарка. Видео с ним начало распространяться в соцсетях.
«Мужчина с абсолютно спокойным лицом плыл по Исети, будто это обычное дело. Ни спешки, ни паники», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».
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