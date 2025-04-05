05 апреля 2025

«Ни спешки, ни паники»: мужчина проплыл по реке в центре Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге по реке Исеть плавал мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину заметили в реке около Дендропарка
Мужчину заметили в реке около Дендропарка Фото:

В центре Екатеринбурга по реке Исеть плавал мужчина, его заметили очевидцы недалеко от Дендропарка. Видео с ним начало распространяться в соцсетях.

«Мужчина с абсолютно спокойным лицом плыл по Исети, будто это обычное дело. Ни спешки, ни паники», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

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В центре Екатеринбурга по реке Исеть плавал мужчина, его заметили очевидцы недалеко от Дендропарка. Видео с ним начало распространяться в соцсетях. «Мужчина с абсолютно спокойным лицом плыл по Исети, будто это обычное дело. Ни спешки, ни паники», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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