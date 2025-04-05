05 апреля 2025

Куйвашев покинул попечительский совет Ельцин Центра, который защищал. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в губернаторы СО Евгения Куйвашева с доверенными лицами в Ельцин Центре. Екатеринбург, куйвашев евгений, свобода, зал свободы
Евгений Куйвашев выступал против гонений на учреждение Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вышел из состава попечительского совета Ельцин Центра. Его карточка пропала с сайта учреждения.

«В состав попечительского совета ЕЦ по должности входит губернатор. Поскольку Евгений Владимирович завершил свою работу в должности губернатора Свердловской области, он уже не в совете», — объяснили URA.RU в пресс-службе ЕЦ. Пост главы региона Евгений Куйвашев покинул 26 марта, его сменил Денис Паслер, с 2019-го руководивший Оренбуржьем.

К Ельцин Центру Куйвашев относился доброжелательно, когда требовалось его вмешательство, помогал ЕЦ отбивать атаки. Например, в 2022-м — в разгар своей избирательной кампании, отвечая на очередное предложение КПРФ закрыть Ельцин Центр или лишить его финансирования, он напоминал, что ЕЦ появился по указу президента РФ Владимира Путина, а в состав попсовета входят видные государственные деятели.

А когда Ельцин Центр хотели сделать иноагентом — в 2023 году, — Куйвашев лично звонил и успокаивал вдову первого президента РФ Бориса Ельцина Наину. В итоге серьезных проблем с Минюстом ЕЦ избежал.

Еще Куйвашев любил проводить в Ельцин Центре торжественные приемы по случаю открытия ежегодной выставки «Иннопром». Будет ли так при Паслере — интрига.

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Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вышел из состава попечительского совета Ельцин Центра. Его карточка пропала с сайта учреждения. «В состав попечительского совета ЕЦ по должности входит губернатор. Поскольку Евгений Владимирович завершил свою работу в должности губернатора Свердловской области, он уже не в совете», — объяснили URA.RU в пресс-службе ЕЦ. Пост главы региона Евгений Куйвашев покинул 26 марта, его сменил Денис Паслер, с 2019-го руководивший Оренбуржьем. К Ельцин Центру Куйвашев относился доброжелательно, когда требовалось его вмешательство, помогал ЕЦ отбивать атаки. Например, в 2022-м — в разгар своей избирательной кампании, отвечая на очередное предложение КПРФ закрыть Ельцин Центр или лишить его финансирования, он напоминал, что ЕЦ появился по указу президента РФ Владимира Путина, а в состав попсовета входят видные государственные деятели. А когда Ельцин Центр хотели сделать иноагентом — в 2023 году, — Куйвашев лично звонил и успокаивал вдову первого президента РФ Бориса Ельцина Наину. В итоге серьезных проблем с Минюстом ЕЦ избежал. Еще Куйвашев любил проводить в Ельцин Центре торжественные приемы по случаю открытия ежегодной выставки «Иннопром». Будет ли так при Паслере — интрига.
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© Служба новостей «URA.RU»
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