Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев вышел из состава попечительского совета Ельцин Центра. Его карточка пропала с сайта учреждения.
«В состав попечительского совета ЕЦ по должности входит губернатор. Поскольку Евгений Владимирович завершил свою работу в должности губернатора Свердловской области, он уже не в совете», — объяснили URA.RU в пресс-службе ЕЦ. Пост главы региона Евгений Куйвашев покинул 26 марта, его сменил Денис Паслер, с 2019-го руководивший Оренбуржьем.
К Ельцин Центру Куйвашев относился доброжелательно, когда требовалось его вмешательство, помогал ЕЦ отбивать атаки. Например, в 2022-м — в разгар своей избирательной кампании, отвечая на очередное предложение КПРФ закрыть Ельцин Центр или лишить его финансирования, он напоминал, что ЕЦ появился по указу президента РФ Владимира Путина, а в состав попсовета входят видные государственные деятели.
А когда Ельцин Центр хотели сделать иноагентом — в 2023 году, — Куйвашев лично звонил и успокаивал вдову первого президента РФ Бориса Ельцина Наину. В итоге серьезных проблем с Минюстом ЕЦ избежал.
Еще Куйвашев любил проводить в Ельцин Центре торжественные приемы по случаю открытия ежегодной выставки «Иннопром». Будет ли так при Паслере — интрига.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!