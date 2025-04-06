В городе Щучье Курганской области в одном из частных домов из-за вспыхнувшего телевизора погибли два человека. О происшествии сообщает МЧС.
«В Щучье по улице Цвиллинга произошел пожар в частном доме из-за загоревшегося телевизора. По предварительным данным, это случилось из-за короткого замыкания электроприбора. Мужчины — 68-летний отец и 43-летний сын — вывели на улицу хозяйку и вернулись забрать документы и ценные вещи. Их тела при тушении обнаружили огнеборцы. Женщину госпитализировали», — сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту гибели людей проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Курганской области добавили, что причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Процессуальное решение примут по результатам проверки.
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