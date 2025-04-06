06 апреля 2025
05 апреля 2025

В Курганской области вспыхнувший телевизор погубил двух человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, прибор замкнуло, и начался пожар
Предположительно, прибор замкнуло, и начался пожар Фото:

В городе Щучье Курганской области в одном из частных домов из-за вспыхнувшего телевизора погибли два человека. О происшествии сообщает МЧС.

«В Щучье по улице Цвиллинга произошел пожар в частном доме из-за загоревшегося телевизора. По предварительным данным, это случилось из-за короткого замыкания электроприбора. Мужчины — 68-летний отец и 43-летний сын — вывели на улицу хозяйку и вернулись забрать документы и ценные вещи. Их тела при тушении обнаружили огнеборцы. Женщину госпитализировали», — сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту гибели людей проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Курганской области добавили, что причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

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В городе Щучье Курганской области в одном из частных домов из-за вспыхнувшего телевизора погибли два человека. О происшествии сообщает МЧС. «В Щучье по улице Цвиллинга произошел пожар в частном доме из-за загоревшегося телевизора. По предварительным данным, это случилось из-за короткого замыкания электроприбора. Мужчины — 68-летний отец и 43-летний сын — вывели на улицу хозяйку и вернулись забрать документы и ценные вещи. Их тела при тушении обнаружили огнеборцы. Женщину госпитализировали», — сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по Курганской области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту гибели людей проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Курганской области добавили, что причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Процессуальное решение примут по результатам проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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