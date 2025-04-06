06 апреля 2025
05 апреля 2025

«Пьет только из богемского стекла»: кота за 700 тысяч рублей продают в Свердловской области. Фото

В Свердловской области продают королевского кота за 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На содержание кота у хозяев не хватает средств
На содержание кота у хозяев не хватает средств Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) продают кота-принца датского за 700 тысяч рублей. Объявление хозяева опубликовали на сайте «Авито».

«Хapaктep коpoлeвcкий, eст исключительно пoдогpeтую индейку из Индии. Пьет молoкo, только aльпийcкиx кopoв, из xpуcтальнoй вaзы богeмскoго cтекла, ходит в туaлeт в пecок из вулканическoй лaвы привезеннoй с южной стoрoны вулкaна Вeзувий. Cрочнaя прoдажа, так как не хватает средств на содержание», — говорится в объявлении.

Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили кошку по цене новой Lada Granta. Восьмимесячного манчкина оценили в 800 тысяч рублей.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) продают кота-принца датского за 700 тысяч рублей. Объявление хозяева опубликовали на сайте «Авито». «Хapaктep коpoлeвcкий, eст исключительно пoдогpeтую индейку из Индии. Пьет молoкo, только aльпийcкиx кopoв, из xpуcтальнoй вaзы богeмскoго cтекла, ходит в туaлeт в пecок из вулканическoй лaвы привезеннoй с южной стoрoны вулкaна Вeзувий. Cрочнaя прoдажа, так как не хватает средств на содержание», — говорится в объявлении. Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили кошку по цене новой Lada Granta. Восьмимесячного манчкина оценили в 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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