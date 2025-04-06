В Каменске-Уральском (Свердловская область) продают кота-принца датского за 700 тысяч рублей. Объявление хозяева опубликовали на сайте «Авито».
«Хapaктep коpoлeвcкий, eст исключительно пoдогpeтую индейку из Индии. Пьет молoкo, только aльпийcкиx кopoв, из xpуcтальнoй вaзы богeмскoго cтекла, ходит в туaлeт в пecок из вулканическoй лaвы привезеннoй с южной стoрoны вулкaна Вeзувий. Cрочнaя прoдажа, так как не хватает средств на содержание», — говорится в объявлении.
Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили кошку по цене новой Lada Granta. Восьмимесячного манчкина оценили в 800 тысяч рублей.
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