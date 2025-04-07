Чиновники и продажники начнут массово исчезать в России

Замглавы Минтруда Платыгин заявил, что госслужащих и продажников станет меньше
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Работников сферы торговли станет значительно меньше
Работников сферы торговли станет значительно меньше Фото:

В ближайшие пять лет наибольшее сокращение числа работников произойдет в сферах торговли и государственного управления. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда России Дмитрий Платыгин.

«Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, самое большое сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли. К 2029 году их число сократится на 233 тысячи человек. В сфере государственного управления — на 66 тысяч человек», — сказал Платыгин, слова приводит РИА Новости.

Причинами снижения численности работников в торговле являются развитие маркетплейсов и автоматизация продаж, включая системы самообслуживания в магазинах, пояснил Платыгин. В сфере государственного управления сокращение связано с внедрением цифровых технологий.

Ранее стало известно, что в связи с трудностями в экономике, обусловленными экономическими ставками, компании вынуждены сокращать найм сотрудников. После того, как Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%, стоимость корпоративных кредитов значительно возросла. Это привело к снижению инвестиций в развитие компаний.

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В ближайшие пять лет наибольшее сокращение числа работников произойдет в сферах торговли и государственного управления. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда России Дмитрий Платыгин. «Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, самое большое сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли. К 2029 году их число сократится на 233 тысячи человек. В сфере государственного управления — на 66 тысяч человек», — сказал Платыгин, слова приводит РИА Новости. Причинами снижения численности работников в торговле являются развитие маркетплейсов и автоматизация продаж, включая системы самообслуживания в магазинах, пояснил Платыгин. В сфере государственного управления сокращение связано с внедрением цифровых технологий. Ранее стало известно, что в связи с трудностями в экономике, обусловленными экономическими ставками, компании вынуждены сокращать найм сотрудников. После того, как Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%, стоимость корпоративных кредитов значительно возросла. Это привело к снижению инвестиций в развитие компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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