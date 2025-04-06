06 апреля 2025

Мокрый снег, дожди и резкое потепление придут в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отдельных районах области ожидается установление снежного покрова
В отдельных районах области ожидается установление снежного покрова Фото:

На текущей неделе в Свердловскую область придут дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Осадки, от небольших до умеренных, пройдут в южных и центральных районах области. Севернее линии Невьянск-Ирбит ожидается установление снежного покрова. К югу от этой линии осадки в основном в виде дождя, в утренние часы — с примесью мокрого снега», — говорится в сообщении.

Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. Среда, по словам синоптика, станет самым теплым днем недели — до +16 градусов.

Однако уже к вечеру этого дня через Свердловскую область пройдет холодный фронт, сопровождаемый дождем. Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге будет +5..+7 градусов днем и 0..+2 ночью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На текущей неделе в Свердловскую область придут дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Осадки, от небольших до умеренных, пройдут в южных и центральных районах области. Севернее линии Невьянск-Ирбит ожидается установление снежного покрова. К югу от этой линии осадки в основном в виде дождя, в утренние часы — с примесью мокрого снега», — говорится в сообщении. Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. Среда, по словам синоптика, станет самым теплым днем недели — до +16 градусов. Однако уже к вечеру этого дня через Свердловскую область пройдет холодный фронт, сопровождаемый дождем. Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге будет +5..+7 градусов днем и 0..+2 ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...