Мокрый снег, дожди и резкое потепление придут в Свердловскую область

На текущей неделе в Свердловскую область придут дожди и мокрый снег, которые ненадолго сменятся резким потеплением. Такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Осадки, от небольших до умеренных, пройдут в южных и центральных районах области. Севернее линии Невьянск-Ирбит ожидается установление снежного покрова. К югу от этой линии осадки в основном в виде дождя, в утренние часы — с примесью мокрого снега», — говорится в сообщении.
Два южных циклона принесут в регион от 20 до 40 мм осадков. Среда, по словам синоптика, станет самым теплым днем недели — до +16 градусов.
Однако уже к вечеру этого дня через Свердловскую область пройдет холодный фронт, сопровождаемый дождем. Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге будет +5..+7 градусов днем и 0..+2 ночью.
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