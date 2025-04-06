В Пермь приехали более 100 студентов-активистов из России и Беларуси

В Перми стартовал первый слет студенческих отрядов России и Беларуси. Более 100 активистов из двух стран собрались, чтобы обменяться опытом и разработать планы совместных проектов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Наша Молодёжная столица России принимает более 100 лучших активистов из Студенческих отрядов России и Республики Беларусь. Вместе с ребятами в слёте принимают участие командиры отрядов, руководители РСО и БСО, специалисты по молполитике наших стран. Участники разработают план совместных проектов, обменяются лучшими практиками и продолжат дружить уже не только регионами, но и странами», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Мероприятия слета посвящены значимым датам и событиям, включая День единения народов России и Беларуси и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В программе предусмотрено посещение выставки, посвященной защите Родины, а также обсуждение общих исторических страниц и новых инициатив. Это станет основой для дальнейших контактов и сотрудничества между молодежью двух стран.
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