06 апреля 2025
05 апреля 2025

Ансамбль «Иваны» из Перми стал звездой программы Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
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Малахов пригласил пермских музыкантов на свою передачу
Малахов пригласил пермских музыкантов на свою передачу Фото:

В воскресенье, 6 апреля, ансамбль «Иваны» из Перми выступили в одной из самых рейтинговых воскресных передач «Песни для всей души». Молодые артисты открыли программу на канале «Россия-1» песней «Небо над водой».

«Коллектив „Иваны“ выступил в передаче Андрея Малахова „Песни от всей души“. Ребята рассказали о себе, о своих поездках с выступлениями по Пермскому краю. В одну из таких поездок в село Буб молодые люди пригласили корреспондентов телеканала. Уделили внимание в программе и знаменитому пермскому говору. Вместе с Андреем Малаховым ребята провели игру, в которой нужно было угадать, значение пермские слов „богатка“, „посикунчики“, „барагозить“», — рассказали URA.RU представители коллектива.

Всего коллективу было посвящено более 15 минут эфирного времени. Завершилось выступление «Иванов» исполнением песни «Выйду на улицу» и совместными танцами со всеми гостями программы.

Ранее ансамбль «Иваны» из Перми выступил в программе «Утро России». На съемках федерального канала «Россия-1» молодые артисты исполнили песню «Эх, не пыли дорога!».

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В воскресенье, 6 апреля, ансамбль «Иваны» из Перми выступили в одной из самых рейтинговых воскресных передач «Песни для всей души». Молодые артисты открыли программу на канале «Россия-1» песней «Небо над водой». «Коллектив „Иваны“ выступил в передаче Андрея Малахова „Песни от всей души“. Ребята рассказали о себе, о своих поездках с выступлениями по Пермскому краю. В одну из таких поездок в село Буб молодые люди пригласили корреспондентов телеканала. Уделили внимание в программе и знаменитому пермскому говору. Вместе с Андреем Малаховым ребята провели игру, в которой нужно было угадать, значение пермские слов „богатка“, „посикунчики“, „барагозить“», — рассказали URA.RU представители коллектива. Всего коллективу было посвящено более 15 минут эфирного времени. Завершилось выступление «Иванов» исполнением песни «Выйду на улицу» и совместными танцами со всеми гостями программы. Ранее ансамбль «Иваны» из Перми выступил в программе «Утро России». На съемках федерального канала «Россия-1» молодые артисты исполнили песню «Эх, не пыли дорога!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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