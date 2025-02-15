15 февраля 2025

Пермский ансамбль «Иваны» выступил на федеральном канале «Россия-1». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ансамбль «Иваны» популярен в Перми
Ансамбль «Иваны» популярен в Перми Фото:

В субботу, 15 февраля, ансамбль «Иваны» из Перми выступил в программе «Утро России». На съемках федерального канала «Россия-1» молодые артисты исполнили песню «Эх, не пыли дорога!».

«Коллектив „Иваны“ — молодой народный ансамбль. Ребята уже обрел большую популярность за счет своей искренности и таланта», — передает 59.ru со ссылкой на пресс-службу МАУК «ПермьКонцерт», в состав которого входит ансамбль. 

Примечательно, что в составе коллектива нет ни одного Ивана. Вокалистов зовут Олег Костыря, Сергей Долганов, Тимофей Андреев и баянист Михаил Ефимовских. Ведущий программы «Утро России» поинтересовался, почему тогда ансамбль называется «Иваны». Артисты рассказали, что Иван — это персонаж русской народной сказки. Он всегда отличался своей добротой и любовью к своей большой и малой родине.

«Наше выступление очень понравилось продюсерам и нас пригласили на эфир вновь! Так что не прощаемся надолго, скоро снова споем для вас с экранов ТВ», — написали артисты на странице своей группы «Ансамбль ИВАНЫ» в соцсети «Вконтакте».  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В субботу, 15 февраля, ансамбль «Иваны» из Перми выступил в программе «Утро России». На съемках федерального канала «Россия-1» молодые артисты исполнили песню «Эх, не пыли дорога!». «Коллектив „Иваны“ — молодой народный ансамбль. Ребята уже обрел большую популярность за счет своей искренности и таланта», — передает 59.ru со ссылкой на пресс-службу МАУК «ПермьКонцерт», в состав которого входит ансамбль.  Примечательно, что в составе коллектива нет ни одного Ивана. Вокалистов зовут Олег Костыря, Сергей Долганов, Тимофей Андреев и баянист Михаил Ефимовских. Ведущий программы «Утро России» поинтересовался, почему тогда ансамбль называется «Иваны». Артисты рассказали, что Иван — это персонаж русской народной сказки. Он всегда отличался своей добротой и любовью к своей большой и малой родине. «Наше выступление очень понравилось продюсерам и нас пригласили на эфир вновь! Так что не прощаемся надолго, скоро снова споем для вас с экранов ТВ», — написали артисты на странице своей группы «Ансамбль ИВАНЫ» в соцсети «Вконтакте».  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...