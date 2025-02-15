В субботу, 15 февраля, ансамбль «Иваны» из Перми выступил в программе «Утро России». На съемках федерального канала «Россия-1» молодые артисты исполнили песню «Эх, не пыли дорога!».
«Коллектив „Иваны“ — молодой народный ансамбль. Ребята уже обрел большую популярность за счет своей искренности и таланта», — передает 59.ru со ссылкой на пресс-службу МАУК «ПермьКонцерт», в состав которого входит ансамбль.
Примечательно, что в составе коллектива нет ни одного Ивана. Вокалистов зовут Олег Костыря, Сергей Долганов, Тимофей Андреев и баянист Михаил Ефимовских. Ведущий программы «Утро России» поинтересовался, почему тогда ансамбль называется «Иваны». Артисты рассказали, что Иван — это персонаж русской народной сказки. Он всегда отличался своей добротой и любовью к своей большой и малой родине.
«Наше выступление очень понравилось продюсерам и нас пригласили на эфир вновь! Так что не прощаемся надолго, скоро снова споем для вас с экранов ТВ», — написали артисты на странице своей группы «Ансамбль ИВАНЫ» в соцсети «Вконтакте».
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