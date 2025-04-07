Чем опасен хронический недосып

Сон — это не просто отдых, а крайне важный процесс, оказывающий очень большое влияние на физическое и психическое здоровье человека, а также на когнитивные функции. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова, отметив, что проблемы со сном сказываются на снижении иммунитета и бесконтрольном наборе веса.
«Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами. Если отдых недостаточен, их уровень снижается, вместе с чем увеличивается риск заболеваний», — рассказала врач в разговоре с «Газтой.ру». Она добавила, что хронический недосып в целом негативно сказывается на иммунитете, а также провоцирует бесконтрольный набор веса. Недосып провоцирует гормональный дисбаланс: повышается уровень гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и снижается уровень гормона лептина, отвечающего за ощущение насыщения.
Также, как уточнила врач, недостаток сна напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Регулярный недосып может стать причиной раздражительности, ухудшения настроения, хронической усталости, тревожности, депрессии и других психических расстройств.
Кроме того, сон имеет критическое значение для нормальной работы мозга. В связи с этим, хроническая нехватка сна может вызвать сбои в когнитивных процессах. Отдых во время сна улучшает запоминание информации, повышает уровень концентрации и умение решать различные задачи.
«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — подытожила терапевт.
Важность полноценного сна для здоровья подтверждается множеством исследований. Ранее специалисты указывали на необходимость избегать перед сном кофеина, интенсивных умственных и физических нагрузок, а также употребления сладкого и алкоголя, чтобы не нарушать естественные биологические ритмы и не ухудшать качество отдыха.
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