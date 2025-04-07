Чем опасен хронический недосып

Терапевт Корхова: недосып грозит снижением иммунитета и набором веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Хронические проблемы со сном негативно сказываются на когнитивных функциях, которые влияют на качество работы, предупредила врач
Хронические проблемы со сном негативно сказываются на когнитивных функциях, которые влияют на качество работы, предупредила врач Фото:

Сон — это не просто отдых, а крайне важный процесс, оказывающий очень большое влияние на физическое и психическое здоровье человека, а также на когнитивные функции. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова, отметив, что проблемы со сном сказываются на снижении иммунитета и бесконтрольном наборе веса. 

«Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами. Если отдых недостаточен, их уровень снижается, вместе с чем увеличивается риск заболеваний», — рассказала врач в разговоре с «Газтой.ру». Она добавила, что хронический недосып в целом негативно сказывается на иммунитете, а также провоцирует бесконтрольный набор веса. Недосып провоцирует гормональный дисбаланс: повышается уровень гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и снижается уровень гормона лептина, отвечающего за ощущение насыщения.

Также, как уточнила врач, недостаток сна напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Регулярный недосып может стать причиной раздражительности, ухудшения настроения, хронической усталости, тревожности, депрессии и других психических расстройств.

Кроме того, сон имеет критическое значение для нормальной работы мозга. В связи с этим, хроническая нехватка сна может вызвать сбои в когнитивных процессах. Отдых во время сна улучшает запоминание информации, повышает уровень концентрации и умение решать различные задачи.

«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — подытожила терапевт.

Важность полноценного сна для здоровья подтверждается множеством исследований. Ранее специалисты указывали на необходимость избегать перед сном кофеина, интенсивных умственных и физических нагрузок, а также употребления сладкого и алкоголя, чтобы не нарушать естественные биологические ритмы и не ухудшать качество отдыха.

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Сон — это не просто отдых, а крайне важный процесс, оказывающий очень большое влияние на физическое и психическое здоровье человека, а также на когнитивные функции. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова, отметив, что проблемы со сном сказываются на снижении иммунитета и бесконтрольном наборе веса.  «Исследования показывают, что люди, спящие менее семи часов в сутки, подвержены простудным заболеваниям в три раза чаще, чем те, кто отдыхает восемь часов и больше. В период сна активно вырабатываются цитокины — белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами. Если отдых недостаточен, их уровень снижается, вместе с чем увеличивается риск заболеваний», — рассказала врач в разговоре с «Газтой.ру». Она добавила, что хронический недосып в целом негативно сказывается на иммунитете, а также провоцирует бесконтрольный набор веса. Недосып провоцирует гормональный дисбаланс: повышается уровень гормона грелина, который стимулирует чувство голода, и снижается уровень гормона лептина, отвечающего за ощущение насыщения. Также, как уточнила врач, недостаток сна напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Регулярный недосып может стать причиной раздражительности, ухудшения настроения, хронической усталости, тревожности, депрессии и других психических расстройств. Кроме того, сон имеет критическое значение для нормальной работы мозга. В связи с этим, хроническая нехватка сна может вызвать сбои в когнитивных процессах. Отдых во время сна улучшает запоминание информации, повышает уровень концентрации и умение решать различные задачи. «Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью», — подытожила терапевт. Важность полноценного сна для здоровья подтверждается множеством исследований. Ранее специалисты указывали на необходимость избегать перед сном кофеина, интенсивных умственных и физических нагрузок, а также употребления сладкого и алкоголя, чтобы не нарушать естественные биологические ритмы и не ухудшать качество отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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