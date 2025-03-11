Пермская ученая рассказала, чем нельзя заниматься перед сном

Ученая ПНИПУ Баньковская: перед сном не рекомендовано пользоваться гаджетами
© Служба новостей «URA.RU»
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Для комфортного сна ученые рекомендуют послушать звук дождя или работающего вентилятора
Для комфортного сна ученые рекомендуют послушать звук дождя или работающего вентилятора Фото:

Для качественного сна перед его началом нужно избегать определенных действий, которые могут негативно сказаться на здоровье и общем состоянии организма. Не рекомендуется употреблять кофеин, заниматься физнагрузками и пользоваться гаджетами. Соответствующие советы дала доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Екатерина Баньковская.

«Употребление сладкого вызывает колебания уровня сахара в крови, что может привести к тревожности и пробуждениям. Кофеин, как стимулятор, блокирует аденозин, препятствуя наступлению сонливости. Использование гаджетов перед сном также вредно, поскольку синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, сбивая биологические часы организма», — рассказала URA.RU Екатерина Баньковская.

По словам специалиста вуза, на качество сна также негативно влияет употребление алкоголя. Он, несмотря на усыпляющий эффект, принуждает организм к частым пробуждениям. Не рекомендовано также переедать перед сном. Это ведет к дополнительной нагрузке на пищеварительную систему. Не стоит и ложиться спать сразу после интенсивной умственной деятельности. Она активирует мозг, не давая ему перейти в режим отдыха, говорит ученая.

Ранее ученые ПНИПУ объяснили зависимость людей от опасного фастфуда. По мнению специалистов вуза, причины кроются в желании показать уровень материального достатка и социальных притязаниях.

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Для качественного сна перед его началом нужно избегать определенных действий, которые могут негативно сказаться на здоровье и общем состоянии организма. Не рекомендуется употреблять кофеин, заниматься физнагрузками и пользоваться гаджетами. Соответствующие советы дала доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Екатерина Баньковская. «Употребление сладкого вызывает колебания уровня сахара в крови, что может привести к тревожности и пробуждениям. Кофеин, как стимулятор, блокирует аденозин, препятствуя наступлению сонливости. Использование гаджетов перед сном также вредно, поскольку синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, сбивая биологические часы организма», — рассказала URA.RU Екатерина Баньковская. По словам специалиста вуза, на качество сна также негативно влияет употребление алкоголя. Он, несмотря на усыпляющий эффект, принуждает организм к частым пробуждениям. Не рекомендовано также переедать перед сном. Это ведет к дополнительной нагрузке на пищеварительную систему. Не стоит и ложиться спать сразу после интенсивной умственной деятельности. Она активирует мозг, не давая ему перейти в режим отдыха, говорит ученая. Ранее ученые ПНИПУ объяснили зависимость людей от опасного фастфуда. По мнению специалистов вуза, причины кроются в желании показать уровень материального достатка и социальных притязаниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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