Пермская ученая рассказала, чем нельзя заниматься перед сном

Для качественного сна перед его началом нужно избегать определенных действий, которые могут негативно сказаться на здоровье и общем состоянии организма. Не рекомендуется употреблять кофеин, заниматься физнагрузками и пользоваться гаджетами. Соответствующие советы дала доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Екатерина Баньковская.
«Употребление сладкого вызывает колебания уровня сахара в крови, что может привести к тревожности и пробуждениям. Кофеин, как стимулятор, блокирует аденозин, препятствуя наступлению сонливости. Использование гаджетов перед сном также вредно, поскольку синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, сбивая биологические часы организма», — рассказала URA.RU Екатерина Баньковская.
По словам специалиста вуза, на качество сна также негативно влияет употребление алкоголя. Он, несмотря на усыпляющий эффект, принуждает организм к частым пробуждениям. Не рекомендовано также переедать перед сном. Это ведет к дополнительной нагрузке на пищеварительную систему. Не стоит и ложиться спать сразу после интенсивной умственной деятельности. Она активирует мозг, не давая ему перейти в режим отдыха, говорит ученая.
Ранее ученые ПНИПУ объяснили зависимость людей от опасного фастфуда. По мнению специалистов вуза, причины кроются в желании показать уровень материального достатка и социальных притязаниях.
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