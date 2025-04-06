В Екатеринбурге на улице Маршала Жукова таксист на Hyundai Solaris насмерть сбил самокатчика. Произошло это во время разворота легковушки, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Авария произошла около 06:30 7 апреля вблизи дома №13. «Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигавшийся со стороны улицы Челюскинцев, предпринял попытку разворота с крайнего правого ряда, не убедившись в безопасности маневра. Это создало помеху лицу, управляющему электросамокатом Speed Savage, который следовал в попутном направлении, что привело к столкновению», — рассказали в Госавтоинспекции.
Мужчина, личность которого сейчас устанавливают, получил серьезные травмы и погиб в машине скорой помощи. Известно, что на его голове не было защитного шлема, он не использовал защитную экипировку.
За рулем Hyundai был 50-летний местный житель, его стаж вождения составляет 29 лет. Машиной он управлял трезвым. Сейчас на месте сотрудники ГИБДД проводят расследование происшествия.
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