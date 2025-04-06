В Курганской области большинство рек пошли на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол на 8 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 7 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 1 сантиметр и достиг отметки в 649. Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров. В Кургане рост был незначительный — всего на 8 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 364 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС.
Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ), а также на реке Исеть у Шадринска и Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 6, 11 и 10 сантиметров соответственно.
Ранее в Курганской области наблюдался рост уровня воды в реке Тобол, особенно у села Звериноголовское, где вода поднялась на 33 сантиметра, а также прибывание воды в Тоболе у Кургана. В то же время, на реках Уй и Исеть было зафиксировано снижение уровня воды, что остается в пределах нормы.
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