06 апреля 2025

Курганские реки пошли на спад. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров
Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров Фото:

В Курганской области большинство рек пошли на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол на 8 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

В Кургане рост был незначительный — всего на 8 сантиметров
В Кургане рост был незначительный — всего на 8 сантиметров
Фото:

«По данным на 7 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 1 сантиметр и достиг отметки в 649. Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров. В Кургане рост был незначительный — всего на 8 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 364 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС.

Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ), а также на реке Исеть у Шадринска и Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 6, 11 и 10 сантиметров соответственно.

Ранее в Курганской области наблюдался рост уровня воды в реке Тобол, особенно у села Звериноголовское, где вода поднялась на 33 сантиметра, а также прибывание воды в Тоболе у Кургана. В то же время, на реках Уй и Исеть было зафиксировано снижение уровня воды, что остается в пределах нормы.

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В Курганской области большинство рек пошли на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Тобол на 8 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 7 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 1 сантиметр и достиг отметки в 649. Уровень воды на реке Исеть в городе Катайск упал на 14 сантиметров. В Кургане рост был незначительный — всего на 8 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 364 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ), а также на реке Исеть у Шадринска и Далматово зафиксировано снижение уровня воды на 6, 11 и 10 сантиметров соответственно. Ранее в Курганской области наблюдался рост уровня воды в реке Тобол, особенно у села Звериноголовское, где вода поднялась на 33 сантиметра, а также прибывание воды в Тоболе у Кургана. В то же время, на реках Уй и Исеть было зафиксировано снижение уровня воды, что остается в пределах нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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