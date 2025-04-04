В некоторых реках Курганской области, по данным на 5 апреля, отмечен спад уровня воды. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Уровень воды в реке Уй у села Усть-Уйское понизился на восемь сантиметров и составляет 390 сантиметров. На реке Исеть в городе Катайске отмечено снижение на три сантиметра, у села Мехонское — на один сантиметр», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
На Исети вода незначительно прибыла только возле Далматово, прибавив за сутки три сантиметра. В Тоболе также вода прибывает. У Звериноголовского — на 12 сантиметров, у Кургана — на три сантиметра. Уровень воды в Тоболе в черте Кургана составляет 351 сантиметр, что вдвое меньше до отметки, когда начинаются неблагоприятные явления.
Ранее в Курганской области наблюдался рост уровня воды в реке Тобол, особенно выраженный у села Звериноголовское, где за сутки вода поднялась на 33 сантиметра. Однако на реках Уй и Исеть было зафиксировано снижение уровня воды. Все изменения остаются в пределах нормы.
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