06 апреля 2025
05 апреля 2025

В Тюмени откроют винодельню

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь виноградников за пять лет нарастят до 12-15 га
Площадь виноградников за пять лет нарастят до 12-15 га Фото:

В Тюмени откроют винодельню, которая будет выращивать виноград и производить напитки. Об этом сообщил собственник компании Артем Поршнев.

«Компания будет выращивать виноград и производить вина. Планируется наладить производство тихих вин. Их особенностью является отсутствие в составе углекислого газа. Площадь виноградников в течение пяти лет планируется нарастить до 12-15 га», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на владельца.

Ранее URA.RU писало, что «Тюменский лесосеменной центр» планирует запустить производство красного сухого вина. Объем инвестиций составит более 27 миллионов рублей. 

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В Тюмени откроют винодельню, которая будет выращивать виноград и производить напитки. Об этом сообщил собственник компании Артем Поршнев. «Компания будет выращивать виноград и производить вина. Планируется наладить производство тихих вин. Их особенностью является отсутствие в составе углекислого газа. Площадь виноградников в течение пяти лет планируется нарастить до 12-15 га», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на владельца. Ранее URA.RU писало, что «Тюменский лесосеменной центр» планирует запустить производство красного сухого вина. Объем инвестиций составит более 27 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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