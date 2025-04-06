В Тюмени откроют винодельню, которая будет выращивать виноград и производить напитки. Об этом сообщил собственник компании Артем Поршнев.
«Компания будет выращивать виноград и производить вина. Планируется наладить производство тихих вин. Их особенностью является отсутствие в составе углекислого газа. Площадь виноградников в течение пяти лет планируется нарастить до 12-15 га», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на владельца.
Ранее URA.RU писало, что «Тюменский лесосеменной центр» планирует запустить производство красного сухого вина. Объем инвестиций составит более 27 миллионов рублей.
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