Под Тюменью запустят производство вина

«Тюменский лесосеменной центр» планирует запустить производство красного сухого вина. Объем инвестиций составит более 27 миллионов рублей. Об этом стало известно журналистам.
«Сейчас идет получение лицензии на производство вина и подготовка необходимого оборудования. Пока компания вложила семь миллионов рублей для покупки трактора и теплиц для винограда. В дальнейшем планируется направить еще 20 миллионов рублей на приобретение техники для переработки винограда и строительства винодельни», — сообщают журналисты «РБК Тюмень».
Известно, что компания «Тюменский лесосеменной центр» начала выращивать виноград в селе Падун Заводоуковского муниципального округа. В качестве сортов предпринмиатели выбрали устойчивые к сибирскому климату — «Маркетт», «Шабреву», «Памяти Домбковской» и «Амурский».
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