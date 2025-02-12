12 февраля 2025

Под Тюменью запустят производство вина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки производства вина пока не обозначены
Сроки производства вина пока не обозначены Фото:

«Тюменский лесосеменной центр» планирует запустить производство красного сухого вина. Объем инвестиций составит более 27 миллионов рублей. Об этом стало известно журналистам.

«Сейчас идет получение лицензии на производство вина и подготовка необходимого оборудования. Пока компания вложила семь миллионов рублей для покупки трактора и теплиц для винограда. В дальнейшем планируется направить еще 20 миллионов рублей на приобретение техники для переработки винограда и строительства винодельни», — сообщают журналисты «РБК Тюмень».

Известно, что компания «Тюменский лесосеменной центр» начала выращивать виноград в селе Падун Заводоуковского муниципального округа. В качестве сортов предпринмиатели выбрали устойчивые к сибирскому климату — «Маркетт», «Шабреву», «Памяти Домбковской» и «Амурский».

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«Тюменский лесосеменной центр» планирует запустить производство красного сухого вина. Объем инвестиций составит более 27 миллионов рублей. Об этом стало известно журналистам. «Сейчас идет получение лицензии на производство вина и подготовка необходимого оборудования. Пока компания вложила семь миллионов рублей для покупки трактора и теплиц для винограда. В дальнейшем планируется направить еще 20 миллионов рублей на приобретение техники для переработки винограда и строительства винодельни», — сообщают журналисты «РБК Тюмень». Известно, что компания «Тюменский лесосеменной центр» начала выращивать виноград в селе Падун Заводоуковского муниципального округа. В качестве сортов предпринмиатели выбрали устойчивые к сибирскому климату — «Маркетт», «Шабреву», «Памяти Домбковской» и «Амурский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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