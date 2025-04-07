Власти объяснили, почему в Тюмени в два раза рухнул экспорт зерна

Экспорт зерна из Тюменской области в соседние страны снизился в два раза из-за изменения квот на вывоз зерновой продукции за пределы РФ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
«Уменьшение в 2025 году объемов экспорта зерна является общероссийской тенденцией. Одной из причин уменьшения является сокращение в 2025 году квоты на экспорт зерна. Новая тарифная квота на экспорт пшеницы за пределы Евразийского экономического союза установлена в объеме 10,6 миллионов тонн. Это почти в 3 раза меньше прошлогодних квот», — пояснили агентству в департаменте.
Отмечается, что квоты на ячмень, рожь и кукурузу установлены на нулевом уровне. Такие меры, по словам специалистов департамента, приняты для обеспечения внутренней продовольственной безопасности России. Ранее отмечалось, что за первые месяцы 2025 года Россельхознадзор выдал сертификаты на вывоз всего 25,8 тысяч тонн зерна. Готом ранее эта цифра приближалась к 50 тысячам тонн.
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