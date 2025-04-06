«Сообщил о бомбе»: что случилось в школе Екатеринбурга, которую экстренно эвакуировали

Екатеринбургскую школу №164 эвакуировали из-за ворвавшегося пьяного мужчины, который бросил на входе коробку и сказал, что там бомба. Неадекват представился курьером, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«В 10:40 в школу № 164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии», — пояснили в администрации.
Изначально местный telegram-канал сообщил о стрельбе в учреждении. Однако вскоре в ФСБ опровергли информацию о выстрелах. Как оказалось, детей и сотрудников вывели на улицу из-за дебошира.
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