06 апреля 2025

«Сообщил о бомбе»: что случилось в школе Екатеринбурга, которую экстренно эвакуировали

Екатеринбургскую школу №164 эвакуировали из-за курьера, сообщившего о бомбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ворвавшийся в школу дебошир представился курьером (архивное фото)
Ворвавшийся в школу дебошир представился курьером (архивное фото) Фото:

Екатеринбургскую школу №164 эвакуировали из-за ворвавшегося пьяного мужчины, который бросил на входе коробку и сказал, что там бомба. Неадекват представился курьером, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В 10:40 в школу № 164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии», — пояснили в администрации.

Изначально местный telegram-канал сообщил о стрельбе в учреждении. Однако вскоре в ФСБ опровергли информацию о выстрелах. Как оказалось, детей и сотрудников вывели на улицу из-за дебошира.

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Екатеринбургскую школу №164 эвакуировали из-за ворвавшегося пьяного мужчины, который бросил на входе коробку и сказал, что там бомба. Неадекват представился курьером, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «В 10:40 в школу № 164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии», — пояснили в администрации. Изначально местный telegram-канал сообщил о стрельбе в учреждении. Однако вскоре в ФСБ опровергли информацию о выстрелах. Как оказалось, детей и сотрудников вывели на улицу из-за дебошира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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