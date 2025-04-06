В ХМАО глава медкомиссии пойдет под суд за выдачу липовых справок призывникам

В Нижневартовске пойдет под суд глава медкомиссии военкомата Сергей Царегородцев, который по версии следствия брал взятки от призывников за выдачу липовых справок о негодности к воинской службе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Обвиняемый, действуя совместно с посредниками и пособниками, являющимися врачами медицинских учреждений, получил взятки от 22 граждан, подлежащих призыву на военную службу. За полученные денежные средства проводились медицинские обследования с постановкой фиктивных диагнозов о состоянии здоровья призывников», — сообщили агентству в надзорном ведомстве.
Из-за фиктивных диагнозов призывников признавали негодными к службе в армии. Общая сумма взяток составила более 4,5 миллиона рублей.
«Ранее направлением в суд завершено расследование уголовных дел в отношении трех пособников и двух посредников. По ряду уголовных дел судом уже вынесены обвинительные приговоры. Кроме этого, правовая оценка будет дана действиям всех взяткодателей», — добавили в следственном комитете региона.
По версии следствия именно в подъездах посредников, в кабинетах врачей-пособников, а также на автозаправках передавались взятки от призывников. Силовики опросили более 150 фигурантов из числа свидетелей, сотрудников военкомата и медицинской сферы. Объем уголовного дела составил 40 томов.
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