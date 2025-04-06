Тюменец потратил 15 рублей и выиграл в лотерею два миллиона рублей

Счастливчик пока не обращался за деньгами
Житель Тюменской области выиграл в лотерею два миллиона рулей. Он купил билет за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».
«6 апреля в 5759-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 2 028 590 рублей. Победителем стал житель Тюменской области. <...> На данный момент известно, что участник купил билет за 15 рублей», — рассказали агентству в компании.
Пока победитель не обращался за выигрышем. У него есть 3,5 года, чтобы забрать свой приз.
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