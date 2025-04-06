06 апреля 2025

Тюменец потратил 15 рублей и выиграл в лотерею два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Счастливчик пока не обращался за деньгами
Счастливчик пока не обращался за деньгами Фото:

Житель Тюменской области выиграл в лотерею два миллиона рулей. Он купил билет за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«6 апреля в 5759-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 2 028 590 рублей. Победителем стал житель Тюменской области. <...> На данный момент известно, что участник купил билет за 15 рублей», — рассказали агентству в компании.

Пока победитель не обращался за выигрышем. У него есть 3,5 года, чтобы забрать свой приз.

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Житель Тюменской области выиграл в лотерею два миллиона рулей. Он купил билет за 15 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «6 апреля в 5759-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 2 028 590 рублей. Победителем стал житель Тюменской области. <...> На данный момент известно, что участник купил билет за 15 рублей», — рассказали агентству в компании. Пока победитель не обращался за выигрышем. У него есть 3,5 года, чтобы забрать свой приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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