У глав округов в Курганской области появился новый KPI

В Курганской области высшее начальство поставило для глав округов новые критерии качества работы, условный KPI. Теперь оценивать их работу будут по количеству привлеченной на работу молодежи. Об этом URA.RU стало известно от источников в политике.
«Главы округов получили задание активно взаимодействовать с местными образовательными учреждениями, в том числе с Курганским государственным университетом и выпускниками РАНХиГС. Особое внимание уделяется студентам старших курсов, которым предстоит выбор места работы после окончания учебы. Главы лично встречаются со студентами из округов и предлагают им работу в администрациях», — рассказывают URA.RU источники.
Все началось с того, что правительственная комиссия выявила, что нынешний кадровый состав администраций округов не всегда готов к изменениям и инновациям, что порождает внутренние конфликты и критику. Введение нового KPI, со слов источников, направлено на стимулирование конкуренции. «Опытных сотрудников, которые десятками лет работают в мэриях, это должно подтолкнуть к активному обновлению и адаптации к современным требованиям управления и государственной службы», — говорят источники.
Одной из ключевых задач глав округов является демонстрация молодым людям перспектив и преимуществ работы в администрации. Это включает в себя возможность проживания и работы в родном регионе, что может стать значительным стимулом для молодежи, стремящейся к карьерному росту без необходимости переезда в другие регионы.
Корреспондент URA.RU направила запрос в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
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