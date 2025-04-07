Тюменские власти перезапустили проваленную закупку стоимостью в миллиард рублей

В Тюменской области повторно запустили поиск подрядчика для работ стоимостью в миллиард рублей. Закупка по строительству канализационных очистных сооружений была приведена в нормативный вид, сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Определение поставщика по итогам первой закупки было аннулировано, информация размещена в ЕИС „Закупки“. Новая закупка размещена там же», — пояснили агентству.
Известно, что начальная стоимость закупки не изменилась. Она будет находиться в стадии приема заявок до 11 апреля.
Как ранее сообщало URA.RU, на итоги определения поставщика в первой закупке пожаловался «Водоканал». ФАС инициировала камеральную проверку, которая выявила несколько грубых нарушений закона о торгах.
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