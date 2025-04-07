Тюменские власти перезапустили проваленную закупку стоимостью в миллиард рублей

В Тюменской области повторно ищут подрядчика строительства очистных сооружений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закупку по строительству очистных сооружений пришлось перезапустить после отработки претензий ФАС
Закупку по строительству очистных сооружений пришлось перезапустить после отработки претензий ФАС Фото:

В Тюменской области повторно запустили поиск подрядчика для работ стоимостью в миллиард рублей. Закупка по строительству канализационных очистных сооружений была приведена в нормативный вид, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Определение поставщика по итогам первой закупки было аннулировано, информация размещена в ЕИС „Закупки“. Новая закупка размещена там же», — пояснили агентству.

Известно, что начальная стоимость закупки не изменилась. Она будет находиться в стадии приема заявок до 11 апреля. 

Как ранее сообщало URA.RU, на итоги определения поставщика в первой закупке пожаловался «Водоканал». ФАС инициировала камеральную проверку, которая выявила несколько грубых нарушений закона о торгах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области повторно запустили поиск подрядчика для работ стоимостью в миллиард рублей. Закупка по строительству канализационных очистных сооружений была приведена в нормативный вид, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Определение поставщика по итогам первой закупки было аннулировано, информация размещена в ЕИС „Закупки“. Новая закупка размещена там же», — пояснили агентству. Известно, что начальная стоимость закупки не изменилась. Она будет находиться в стадии приема заявок до 11 апреля.  Как ранее сообщало URA.RU, на итоги определения поставщика в первой закупке пожаловался «Водоканал». ФАС инициировала камеральную проверку, которая выявила несколько грубых нарушений закона о торгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...