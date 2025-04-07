ВСУ обстреляли Курскую область из советского танка «Булат»

ВСУ, используя советские танки «Булат», атаковали село Попово-Лежачи (Курская область). Об этом сообщили telegram-каналы.
«ВСУ обстреляли Курскую область из танков „Булат“», — пишет telegram-каналы со ссылкой на свои данные. Отмечается, что атака велась из поселка Бояро-Лежачи (Сумская область) в двух километрах от российской границы.
Украинские бойцы выпустили около 12 снарядов. Пострадавших в следствие атак нет.
Танк Т-64 был принят на вооружение в Советском союзе в 1966 году. «Булат» является украинской модификацией этой боевой машины.
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