ВСУ обстреляли Курскую область из советского танка «Булат»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ выпустили 12 снарядов по Курской области из модифицированного Т-64
ВСУ выпустили 12 снарядов по Курской области из модифицированного Т-64 Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ, используя советские танки «Булат», атаковали село Попово-Лежачи (Курская область). Об этом сообщили telegram-каналы.

«ВСУ обстреляли Курскую область из танков „Булат“», — пишет telegram-каналы со ссылкой на свои данные. Отмечается, что атака велась из поселка Бояро-Лежачи (Сумская область) в двух километрах от российской границы. 

Украинские бойцы выпустили около 12 снарядов. Пострадавших в следствие атак нет. 

Танк Т-64 был принят на вооружение в Советском союзе в 1966 году. «Булат» является украинской модификацией этой боевой машины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ, используя советские танки «Булат», атаковали село Попово-Лежачи (Курская область). Об этом сообщили telegram-каналы. «ВСУ обстреляли Курскую область из танков „Булат“», — пишет telegram-каналы со ссылкой на свои данные. Отмечается, что атака велась из поселка Бояро-Лежачи (Сумская область) в двух километрах от российской границы.  Украинские бойцы выпустили около 12 снарядов. Пострадавших в следствие атак нет.  Танк Т-64 был принят на вооружение в Советском союзе в 1966 году. «Булат» является украинской модификацией этой боевой машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...