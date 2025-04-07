В ГУФСИН опровергли избиения цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино

В челябинском управлении ФСИН опровергли избиения 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино. Там сообщили, что обвиняемый находится под круглосуточным наблюдением.
«Информация не соответствуют действительности. Подследственный находится под круглосуточным видеонаблюдением. Физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к нему не применялись. За медицинской помощью он не обращался», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Там отметили, что подследственный осмотрен медицинскими работниками учреждения. Телесных повреждений или каких-либо травм не выявлено.
Об избиении в СИЗО заявили родители цыгана. По их словам, над ним издеваются сокамерники. Он же, в свою очередь, не понимает, из-за чего на него нападают.
Цыгана обвиняют в убийстве и угоне автомобиля. По версии следствия, 23 октября 2024 года он заерзал таксистку. После проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся. К тому моменту в городе начались народные волнения: жители начали крушить цыганский квартал. В город были стянуты силовые структуры.
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