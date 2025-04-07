В ГУФСИН опровергли избиения цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино

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В ГУФСИН заявили, что подследственного цыгана никто не избивал
В ГУФСИН заявили, что подследственного цыгана никто не избивал Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В челябинском управлении ФСИН опровергли избиения 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино. Там сообщили, что обвиняемый находится под круглосуточным наблюдением.

«Информация не соответствуют действительности. Подследственный находится под круглосуточным видеонаблюдением. Физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к нему не применялись. За медицинской помощью он не обращался», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Там отметили, что подследственный осмотрен медицинскими работниками учреждения. Телесных повреждений или каких-либо травм не выявлено.

Об избиении в СИЗО заявили родители цыгана. По их словам, над ним издеваются сокамерники. Он же, в свою очередь, не понимает, из-за чего на него нападают.

Цыгана обвиняют в убийстве и угоне автомобиля. По версии следствия, 23 октября 2024 года он заерзал таксистку. После проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся. К тому моменту в городе начались народные волнения: жители начали крушить цыганский квартал. В город были стянуты силовые структуры.

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В челябинском управлении ФСИН опровергли избиения 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино. Там сообщили, что обвиняемый находится под круглосуточным наблюдением. «Информация не соответствуют действительности. Подследственный находится под круглосуточным видеонаблюдением. Физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к нему не применялись. За медицинской помощью он не обращался», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. Там отметили, что подследственный осмотрен медицинскими работниками учреждения. Телесных повреждений или каких-либо травм не выявлено. Об избиении в СИЗО заявили родители цыгана. По их словам, над ним издеваются сокамерники. Он же, в свою очередь, не понимает, из-за чего на него нападают. Цыгана обвиняют в убийстве и угоне автомобиля. По версии следствия, 23 октября 2024 года он заерзал таксистку. После проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся. К тому моменту в городе начались народные волнения: жители начали крушить цыганский квартал. В город были стянуты силовые структуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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