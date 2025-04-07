Родители цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, заявили об его избиении в СИЗО

Мать цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, заявила о нарушении
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Обвиняемый рассказал родителям об избиении в СИЗО
Обвиняемый рассказал родителям об избиении в СИЗО Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Родители 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки Елены Сарафановой в Коркино (Челябинская область) заявили об его избиении в СИЗО. Об инциденте он рассказал матери во время заседания суда.

«Ребенок — инвалид, глухой, немой. С ним обращаются неправильно. Издеваются, бьют его. Психика нарушена у него. Когда мы видимся, он постоянно жалуется. Внимание никакого не обращают на него», — передает издание «74.ру» слова матери.

По словам женщины, над ее сыном издеваются соседи по камере. Он же не понимает, за что его избивают. Обращения к руководству изолятора, в полицию и СК, по словам родителей, ни к чему не привели. При этом родители получили ответ, что информация об издевательствах в ходе проверки не нашла подтверждения. 

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Ответ ожидается.

Таксистка была убита 23 октября 2024 года. Под подозрение попали двое местных цыган. Новости привели к народным волнениям в Коркино. В город были стянуты правоохранительные органы.

В убийстве обвинили глухонемого представителя цыганской диаспоры. По версии следствия, парень напал на женщину в машине и нанес ей пять ударов ножом. Затем он угнал такси, проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся.

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Родители 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки Елены Сарафановой в Коркино (Челябинская область) заявили об его избиении в СИЗО. Об инциденте он рассказал матери во время заседания суда. «Ребенок — инвалид, глухой, немой. С ним обращаются неправильно. Издеваются, бьют его. Психика нарушена у него. Когда мы видимся, он постоянно жалуется. Внимание никакого не обращают на него», — передает издание «74.ру» слова матери. По словам женщины, над ее сыном издеваются соседи по камере. Он же не понимает, за что его избивают. Обращения к руководству изолятора, в полицию и СК, по словам родителей, ни к чему не привели. При этом родители получили ответ, что информация об издевательствах в ходе проверки не нашла подтверждения.  URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Ответ ожидается. Таксистка была убита 23 октября 2024 года. Под подозрение попали двое местных цыган. Новости привели к народным волнениям в Коркино. В город были стянуты правоохранительные органы. В убийстве обвинили глухонемого представителя цыганской диаспоры. По версии следствия, парень напал на женщину в машине и нанес ей пять ударов ножом. Затем он угнал такси, проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся.
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