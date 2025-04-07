Родители цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, заявили об его избиении в СИЗО

Родители 17-летнего цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки Елены Сарафановой в Коркино (Челябинская область) заявили об его избиении в СИЗО. Об инциденте он рассказал матери во время заседания суда.
«Ребенок — инвалид, глухой, немой. С ним обращаются неправильно. Издеваются, бьют его. Психика нарушена у него. Когда мы видимся, он постоянно жалуется. Внимание никакого не обращают на него», — передает издание «74.ру» слова матери.
По словам женщины, над ее сыном издеваются соседи по камере. Он же не понимает, за что его избивают. Обращения к руководству изолятора, в полицию и СК, по словам родителей, ни к чему не привели. При этом родители получили ответ, что информация об издевательствах в ходе проверки не нашла подтверждения.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Ответ ожидается.
Таксистка была убита 23 октября 2024 года. Под подозрение попали двое местных цыган. Новости привели к народным волнениям в Коркино. В город были стянуты правоохранительные органы.
В убийстве обвинили глухонемого представителя цыганской диаспоры. По версии следствия, парень напал на женщину в машине и нанес ей пять ударов ножом. Затем он угнал такси, проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!