На Украине заявили, что воевать намного проще, чем ловить уклонистов

Начальник военкомата ВСУ Юрчук: воевать проще, чем ловить уклонистов

07 апреля 2025 в 15:49 Размер текста - 17 +

Ловить украинских уклонистов тяжело Фото: U.S Army / Sgt. Gregory Glosse новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Быть на поле боя намного проще, чем выявлять уклонистов на Украине. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Виктор Юрчук, который представляется как руководитель Пологовского райвоенкомата. «Воевать легче намного, чем работать в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине — прим. URA.RU). Это очень тяжелая работа», — сказал Юрчук на видео в одном из YouTube-каналов. По словам военного, в таком случае приходится обеспечивать комплектацию вооруженных сил: кого-то — на ротацию, кого-то — на замену раненым, пополнять потери. В сети активно распространяются кадры принудительной мобилизации в ВСУ. На записях видно, как сотрудники украинских военкоматов задерживают мужчин, грузят их в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая. Город Пологи, являющийся административным центром одноименного района Запорожской области, в настоящее время находится под контролем российских вооруженных сил. При этом Юрчук, который называет себя руководителем Пологовского райвоенкомата, фактически располагается в Запорожье — городе, остающемся под управлением украинских властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Быть на поле боя намного проще, чем выявлять уклонистов на Украине. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Виктор Юрчук, который представляется как руководитель Пологовского райвоенкомата. «Воевать легче намного, чем работать в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине — прим. URA.RU). Это очень тяжелая работа», — сказал Юрчук на видео в одном из YouTube-каналов. По словам военного, в таком случае приходится обеспечивать комплектацию вооруженных сил: кого-то — на ротацию, кого-то — на замену раненым, пополнять потери. В сети активно распространяются кадры принудительной мобилизации в ВСУ. На записях видно, как сотрудники украинских военкоматов задерживают мужчин, грузят их в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая. Город Пологи, являющийся административным центром одноименного района Запорожской области, в настоящее время находится под контролем российских вооруженных сил. При этом Юрчук, который называет себя руководителем Пологовского райвоенкомата, фактически располагается в Запорожье — городе, остающемся под управлением украинских властей.