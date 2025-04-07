Екатеринбург перейдет на пластиковую разметку

Власти Екатеринбурга планируют полностью перейти на пластиковую разметку. К укладке нового материала рабочие приступят, как только постоянная температура в городе будет не меньше 10 градусов, рассказал мэр Алексей Орлов.
«Всего в этом сезоне в Екатеринбурге планируется нанести не менее 268 тысяч квадратных метров дорожной разметки», — пояснил градоначальник в эфире радио «Город FM». Новая разметка появится до майских праздников.
По словам Орлова, работами будут заниматься в ночное время, чтобы не создавать пробки. Помимо этого, в этом году запланирован ремонт 26 километров дорог, 13 из которых — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
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